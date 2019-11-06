BOTAŞ, İsrail deplasmanında!
7 saat önce
A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ramla Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:54
Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur! Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı! Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gitmedi! Fırat Aydınus sezon sonu hakemliği bırakacak iddiası