Son Dakika Haberleri: BOTAŞ, İsrail deplasmanında!
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BOTAŞ, İsrail deplasmanında!

7 saat önce

A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.


Ramla Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:54 
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