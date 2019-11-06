BOTAŞ, İsrail deplasmanında!

A Grubu'nda 2 galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından averajla birinci sırada yer alan başkent temsilcisi, grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunan Ramla'yı mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.



Ramla Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

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