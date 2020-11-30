BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncu sezonu kapattı
30.11.2020 11:09
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "28 Kasım Cumartesi günü oynanan OGM Ormanspor müsabakası sırasında çapraz bağı kopan milli takımımız ve takımımızın kaptanı Işıl Alben ile üst seviye menisküs yaralanması yaşayan oyuncumuz Tilbe Şenyürek, 2020-2021 sezonunun bundan sonraki kısmında forma giyemeyecektir." denildi.
Açıklamada, iki oyuncunun da sağlıklarına kavuşup takıma dönmesinin temenni edildiği de aktarıldı.
Son Dakika Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı