Botaş, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

SALON: 11 Nisan Spor
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun
Öz, Tolga Edis
ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 20, Pelin Bilgiç 7, Kelsey Bone 10, Sevgi Uzun
5, Astou Ndour 11, Chelsea
Gray 7, Şaziye İvegin
3, Meltem Avcı
, Öykü Taşkın, Sera Özelçi
BOTAŞ: Elizabeth Williams
8, Olcay Çakır
Turgut 10, Monica Cuic 16, Büşra Akbaş 7, Tijana Krivacevic 3, Melis Gülcan 16, Kübra Erat 6, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal, Aylin Darinç
Kadınlar Türkiye Kupası
yarı finalinde Çukurova
Basketbol'u 66-63'lük skorla mağlup eden BOTAŞ, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Çukurova Basketbol'dan Alina Iagupova oldu. - Şanlıurfa