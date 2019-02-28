Son Dakika Haberleri: Botaş, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

Botaş, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi

39 dakika önce

SALON: 11 Nisan SporHAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga EdisÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 20, Pelin Bilgiç 7, Kelsey Bone 10, Sevgi Uzun 5, Astou Ndour 11, Chelsea Gray 7, Şaziye İvegin 3, Meltem Avcı, Öykü Taşkın, Sera ÖzelçiBOTAŞ: Elizabeth Williams 8, Olcay Çakır Turgut...

Botaş, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Finale Yükseldi, System.String[]


SALON: 11 Nisan Spor

HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis

ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 20, Pelin Bilgiç 7, Kelsey Bone 10, Sevgi Uzun 5, Astou Ndour 11, Chelsea Gray 7, Şaziye İvegin 3, Meltem Avcı, Öykü Taşkın, Sera Özelçi

BOTAŞ: Elizabeth Williams 8, Olcay Çakır Turgut 10, Monica Cuic 16, Büşra Akbaş 7, Tijana Krivacevic 3, Melis Gülcan 16, Kübra Erat 6, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal, Aylin Darinç

Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol'u 66-63'lük skorla mağlup eden BOTAŞ, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Çukurova Basketbol'dan Alina Iagupova oldu. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, basketbol, Yenikadinda Gösterme, Spor
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