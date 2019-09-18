Son Dakika Haberleri: BOTAŞ Kupası, OGM Ormanspor'un!
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BOTAŞ Kupası, OGM Ormanspor'un!

1 saat önce

Ankara'daki Etlik DSİ Spor Salonu'nda oynanan turnuvadaki 3 maçını da kazanan OGM Ormanspor, 6 puanla kupanın sahibi oldu.

BOTAŞ Kupası, OGM Ormanspor'un!, System.String[]

Ankara'daki Etlik DSİ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan turnuvadaki 3 maçını da kazanan OGM Ormanspor, 6 puanla kupanın sahibi oldu.


OGM Ormanspor'un ardından 5 puanlı Galatasaray, 4 puanlı BOTAŞ Spor ve 3 puanlı Çankaya Üniversitesi sıralandı.

Çankaya Üniversitesi, Galatasaray, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:20 
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