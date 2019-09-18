BOTAŞ Kupası, OGM Ormanspor'un!

Ankara 'daki Etlik DSİ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonu'nda oynanan turnuvadaki 3 maçını da kazanan OGM Ormanspor, 6 puanla kupanın sahibi oldu.

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?