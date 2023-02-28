Doğal gazda mart tarifesi belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğal gazda mart tarifesi belirlendi

28.02.2023 13:34
Doğal gazda mart tarifesi belirlendi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
BOTAŞ mart tarifesini belirledi! Sanayide kullanılan doğal gaza indirim geldi BOTAŞ mart tarifesini belirledi! Sanayide kullanılan doğal gaza indirim geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal gazda mart tarifesi belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 Fatih Karagümrük, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi paylaştı: Kulübümüze üye olma kararı büyük sevinçle karşılandı
14:29 Oyuncak silahla banka soyan hırsız, kısa sürede paralarla birlikte yakalandı
14:38 Bomba iddia: Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı
14:36 Umut Nayir, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağa sessiz kalmadı: İcraatta farklı davranıyorsunuz
14:25 Cerrahpaşa Tıp'ın ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı
14:11 Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek
14:05 Kılıçdaroğlu'ndan Adıyaman halkından helallik isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki
14:04 Biberin kilosunu gören Armağan Çağlayan, isyan etti: 60 TL olmuş, nutkum tutuldu
13:54 Son Dakika! Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti
13:42 Son Dakika: Fenerbahçe'den deplasman yasağına ilk tepki: Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2023 15:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Doğal gazda mart tarifesi belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement