Botaş, Mba Moskova ile Karşılaşacak
18 dakika önce
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek.
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Rusya
'nın MBA Moskova
takımını konuk edecek. Ankara
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, MBA Moskova'nın 77-76 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Bu turu geçecek takım, son 16'da İspanya
'dan Spar Citylift ile eşleşecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: AA
Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti
Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Süper Lige Dönüyor
Romalı Cengiz Ünder, 2 Sezonda Değerini 5'e Katladı