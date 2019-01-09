Son Dakika Haberleri: Botaş, Mba Moskova ile Karşılaşacak

Botaş, Mba Moskova ile Karşılaşacak

18 dakika önce

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek.

Botaş, Mba Moskova ile Karşılaşacak, System.String[]
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, MBA Moskova'nın 77-76 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Bu turu geçecek takım, son 16'da İspanya'dan Spar Citylift ile eşleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Avrupa, Moskova, Spor
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