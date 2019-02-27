Botaş - Ogm Ormanspor: 78-58

SALON: 11 Nisan
HAKEMLER: Tekin Özübir
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
BOTAŞ: Elizabeth Williams
14, Olcay Çakır
Turgut 18, Monica Cuic 23, Tijana Krivacevic 12, Büşra Akbaş 4, Melis Gülcan 4, Sehernaz Çidal 3, Erdenay Topçu, Kübra Erat, Aylin Darinç
OGM ORMANSPOR: Kahleah Copper 27, Marie Ruzickova 13, Damla Gezgin 7, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Dila Aşkın 3, Özge Kavurmacıoğlu
3, Miray Yıldırım, Havanur Yılmaz, Ladin Özel
1'İNCİ PERİYOT: 32-15
DEVRE: 52-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-46
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla OGM Ormanspor'dan Kahleah Copper oldu. BOTAŞ, yarı finalde Çukurova
Basketbol - Beşiktaş
maçının galibiyle karşılaşacak. - Şanlıurfa