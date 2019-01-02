Botaş, Rusya Deplasmanında
2 saat önce
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımına konuk olacak.
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası play-off turu ilk maçında yarın Rusya
'nın MBA Moskova
takımına konuk olacak.
Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda E Grubu'nu ikinci, MBA Moskova ise B Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara
'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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