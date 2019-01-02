Son Dakika Haberleri: Botaş, Rusya Deplasmanında

Botaş, Rusya Deplasmanında

2 saat önce

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımına konuk olacak.

Botaş, Rusya Deplasmanında, System.String[]
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımına konuk olacak.

Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda E Grubu'nu ikinci, MBA Moskova ise B Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Moskova, Avrupa, Rusya Federasyonu, Spor
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