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BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak - Son Dakika

BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak

07.02.2022 15:38
BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

BOTAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.


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Doğalgaz, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOTAŞ: Sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılacak - Son Dakika
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