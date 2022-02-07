Üye Girişi
Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor - Son Dakika

Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor

07.02.2022 15:13
Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik/ İHA)

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
14:47 NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz
14:41 Canlı yayına telefon yağdı! Kim bu büyücü Gönül Taşan? Büyüyle insanları etkiliyor, paralarına el koyuyor iddiası!
11:18 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları adliyede: 16'sı hakkında tutuklama istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısı yarın sonlandırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement