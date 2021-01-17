BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında 100 bin fidan dikecek - Son Dakika

BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında 100 bin fidan dikecek

17.01.2021 16:07
BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında 100 bin fidan dikecek, System.String[]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturacak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek FSRU Gemi İskelesi projesinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin enerji güvenliği açısından önemli olduğu ifade edildi.

Projenin, tüm Trakya bölgesinin yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesinin sorunsuz işletilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Bu projeyle doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek sağlayacak yeni bir giriş noktası oluşturulacak. Proje sayesinde Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki gemi trafiğinden kaynaklanan kısıntı/kesinti durumları ortadan kaldırılacak ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna geliş süreci hızlandırılmış olacak." denildi.

Açıklamada, projenin tüm süreçlerinin çevreye duyarlı bir yaklaşımla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Projenin ormanlık alanlardan geçmesinin zorunlu olduğu bölgelerde ağaç zayiatının en aza indirilebilmesi için 2016'da meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanların tercih edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje güzergahı üzerinde tespit edilen 7 bin 591 ağaçtan yaklaşık 5 bin ağacın taşınmaya uygun olduğunun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenmesinin ardından bu ağaçlar en uygun yöntemle taşınmaya başlanmıştır. Kuruluşumuzun önceliği, insan ve çevrenin gözetilmesi olup, kuruluş olarak ülkemize hizmet ederken bütün faaliyetlerimizde temel ilkemiz daima çevreye duyarlı ve yüksek farkındalıkla hareket etmektir. Bu kapsamda 2019'da Türkiye genelinde 124 bin fidanı toprakla buluşturan BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde proje güzergahı olan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, Çamköy Şefliği, Koru Dağı Şefliği sorumluluk sınırları içerisine 100 bin adet orman fidanının dikilmesi çalışmalarına başladı ve ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ağaçlandırma sahalarına dikilmeye başlanan fidanların dikimden sonraki 3 yıl süresince bakım çalışmaları yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Projeyle çevreye, bölge halkına ve ülke ekonomisine fayda sağlanarak çok yönlü bir değer kazandırılacaktır."

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Orman Genel Müdürlüğü, Saros Körfezi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında 100 bin fidan dikecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü Falçatalı saldırıya uğrayan Ukraynalı kadın dehşet anlarını anlattı: Saçımı tuttu, yüzümü kesti Milli Piyango'nun işletme hakkını 10 yıllığına devralan Demirören, Azerbaycan piyangosunu da yönetecek Sevgilisinin şiddetinden kaçmak isterken yalınayak kapıda kalan kadın, "Adam dövünce ceza var ama beni dövünce yok" diyerek isyan etti Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü
Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu         
15:40
Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi Atakaş Hatayspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendi         
15:34
Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi         
15:16
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı İş vaadiyle yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip fuhşa zorlayan uyuşturucu baronunun 18 milyonluk mal varlığı dudak uçuklattı         
13:13
Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı         
10:46
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 16:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BOTAŞ, Saros FSRU projesi kapsamında 100 bin fidan dikecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei