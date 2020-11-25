BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğü Lisanssız RES Kurulumu Projesi ihalesi
25.11.2020 14:57
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Silivri İşletme Müdürlüğü Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kurulumu Projesi" ihalesinde tek teklifi 32 bin 703 lirayla RFLOGY LLC verdi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Silivri İşletme Müdürlüğü Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kurulumu Projesi" ihalesinde tek teklifi 32 bin 703 lirayla RFLOGY LLC verdi.
BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, istekli tek firma olan RFLOGY LLC'nin teknik ve mali teklif zarfları incelendi.
İncelemede, söz konusu firmanın idari şartnamede istenilen belgeleri sunduğu belirlendi.
Tahmini bedeli yaklaşık 37 milyon 557 bin 459 lira 25 kuruş olarak belirlenen ihalede tek teklifi 32 bin 703 lira 14 kuruşla RFLOGY LLC verdi.
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