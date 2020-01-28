BOTAŞ'ta Zafer Kalaycıoğlu dönemi - Son Dakika
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BOTAŞ'ta Zafer Kalaycıoğlu dönemi

7 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ta başantrenörlük görevine Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

BOTAŞ'ta Zafer Kalaycıoğlu dönemi, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ta başantrenörlük görevine Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Başantrenör olarak Zafer Kalaycıoğlu ailemize katıldı. BOTAŞ Spor ailesi olarak başarılar dileriz." denildi.

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen başkent ekibi, dün Ender Kaya ile yollarını ayırmıştı.

Tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, kadın basketbolunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi ile şampiyonluklar yaşadı.

Kalaycıoğlu'nun son olarak çalıştırdığı Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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