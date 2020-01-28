BOTAŞ'ta Zafer Kalaycıoğlu dönemi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Başantrenör olarak Zafer Kalaycıoğlu ailemize katıldı. BOTAŞ Spor ailesi olarak başarılar dileriz." denildi.



Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen başkent ekibi, dün Ender Kaya ile yollarını ayırmıştı.



Tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, kadın basketbolunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi ile şampiyonluklar yaşadı.



Kalaycıoğlu'nun son olarak çalıştırdığı Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.