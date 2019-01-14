Botaş'tan Arifiye'deki Olayla İlgili Açıklama
1 saat önce
BOTAŞ tarafından Adapazarı kırsalında doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği açıklandı.
BOTAŞ tarafından Adapazarı
kırsalında doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği açıklandı.
BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak 2019 tarihinde saat 07: 30 civarında Adapazarı'nın Arifiye
ilçesine bağlı Değirmendere
köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirildi. Gerekli müdahale yapılarak hat vanalarının kapatıldığı ifade edilerek, "Olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın Kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu