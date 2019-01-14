Son Dakika Haberleri: Botaş'tan Arifiye'deki Olayla İlgili Açıklama

Botaş'tan Arifiye'deki Olayla İlgili Açıklama

1 saat önce

BOTAŞ tarafından Adapazarı kırsalında doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği açıklandı.

Botaş'tan Arifiye'deki Olayla İlgili Açıklama, System.String[]
BOTAŞ tarafından Adapazarı kırsalında doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği açıklandı.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak 2019 tarihinde saat 07: 30 civarında Adapazarı'nın Arifiye ilçesine bağlı Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğalgaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirildi. Gerekli müdahale yapılarak hat vanalarının kapatıldığı ifade edilerek, "Olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın Kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Adapazarı, Arifiye, Güncel
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