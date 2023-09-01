BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Eylül ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı - Son Dakika

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Eylül ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı

Son Güncelleme: 01.09.2023 08:54

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla doğal gazın satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu. Konut, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeler sabit kaldı.

BOTAŞ, eylül ayında elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Ayrıca sanayi kuruluşları ve konut aboneleri için de tarifelerde bir değişikliğe gidilmediğini belirtti.

TARİFE SABİT KALDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda eylülde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

KADEME 1 İÇİN 7 BİN 124 LİRA

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

"EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI ÜLKEMİZDE UYGULANMAKTADIR"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Enerji

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Son Dakika Enerji BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Eylül ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Eylül ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı - Son Dakika
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