Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından yürütülen Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi'nde güzergahın belirlenmesinde 2016'da meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanların tercih edildiği belirtilerek, "BOTAŞ, inşaat aşamasında kesilebilecek ağaçların 10 katı kadar ağaç dikimi yapılacağını taahhüt etmektedir. Daha önceki projelerde Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve her ağaç karşılığında 10 ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun 81 il ve 550 ilçede doğal gaz projelerine devam ederken çevre dostu adımlar attığı vurgulandı.

Şirketin, son yıllardaki önemli projelerinden birinin Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi olduğu anımsatılan açıklamada, "Proje ile ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, doğal gaz depolama ve iletim sistemi kapasitesinin geliştirilmesi ve arz güvenliğine katkıda bulunulması Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndaki gemi trafiğinden kaynaklanan sıkıntıların önlenmesi ve ülkemizin öncelikle Balkanlar, Avrupa ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu projeyle doğal gazın uluslararası piyasadan temininde, gazın sıvılaştırılarak nakledilmesi ve kurulacak liman ile tesislerle yeniden gaz haline dönüştürülerek sisteme verilmesiyle, yenilikçi bir yaklaşımın devreye sokulduğu aktarıldı.

"Kamu kurum ve kuruluşlarından görüş talep edildi"

Açıklamada, çalışmaların çevreye duyarlı şekilde bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütüldüğünün altı çizilerek, "Proje sosyo-ekonomik fayda ile ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek yürütüldü. Teknik kriterler çerçevesinde hazırlanan güzergah koridoru, BOTAŞ tarafından ilgili merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmuş ve görüşleri talep edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Proje kapsamında, Saros Körfezi'nde inşa edilecek liman ve iskele tesisinden çıkış yapıp mevcut sisteme bağlanacak 17 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı yapımının planladığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu boru hattının tesis edilmesinin ardından hattın geçtiği arazide yeniden mevsimsel tarım yapılabilecek olup, hattın ağaç tarımcılığı yürütülen kapalı bahçelerden geçirilmemesine özen gösterilmiştir. Orman alanlarında boru hattı geçişi, 6381 Sayılı Orman Kanunu'nun 17. Maddesi ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde yapılmıştır. Güzergah kesinleştirilirken orman yangın önleme şeritleri ve kadastro yolları kullanılmıştır. Orman Genel Müdürlüğüne sunulan Orman Geçişi İzin Dosyaları, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri çerçevesinde uygun bulunarak onanmıştır. Güzergahın belirlenme sürecinde ormanlık alanlardan geçilmesinin zorunlu olması halinde, ağaç zayiatının minimize edilebilmesi için 2016 yılında meydana gelen yangın sonrası oluşan ağaçsız alanlar tercih edilmiştir. BOTAŞ, inşaat aşamasında kesilebilecek ağaçların 10 katı kadar ağaç dikimi yapılacağını taahhüt etmektedir. Daha önceki projelerde Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve her ağaç karşılığında 10 ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir."

BOTAŞ ve çevre yatırımları

Açıklamada, BOTAŞ'ın çevre konusundaki faaliyetleri nedeniyle dünyanın en prestijli çevre ödülü olarak kabul edilen "Uluslararası Yeşil Dünya Ödülleri"nde üç ayrı dalda dört ödül aldığına dikkati çekildi.

BOTAŞ tarafından geçen yıl 145 hektarlık alana değişik türlerde 124 bin ağaç fidanı dikildiği hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi ile göldeki su seviyesi arttırıldı. Bu sayede yıllardır kurumakta olan gölün ekosistemi canlandı ve bölgede üreyen büyük flamingo türünün sayısı arttı." ifadelerine yer verildi.