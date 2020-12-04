BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama Açıklaması

04.12.2020 15:25
BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi çalışmalarına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve projenin çevreye duyarlı ve bilimsel bir yaklaşımla yürütüldüğü bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi çalışmalarına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve projenin çevreye duyarlı ve bilimsel bir yaklaşımla yürütüldüğü bildirildi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, proje kapsamında Saros Körfezi Sazlıdere mevkisinin deniz kısmında FSRU gemilerinin bağlanabileceği iskele yapısı, römorkör, palamar, pilot botlarınn yanaşacağı mendirek ve iskelenin kıyıya bağlantı noktasında yer alacak kontrol binası yapılacağı belirtildi.

Karada ise ölçüm istasyonu ve yaklaşık 17 kilometrelik kara boru hattı inşa edileceği bildirilen açıklamada, "Proje için toplam 68 kamu kurum ve kuruluşunun görüş, soru ve önerileri alınmış olup ÇED olumlu kararı ve imar planı izni dahil bütün yasal izinler tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır. Saros FSRU projesiyle ülkemizin doğal gaza dayalı enerji üretim ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu, aynı zamanda konut doğal gaz tüketiminin en fazla olduğu noktalara yakın, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, doğal gaz iletim sistemine önemli bir destek, yeni bir giriş noktası oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projenin yapımına başlanılmasının Türkiye'nin öncelikle Balkanlar ve dünya doğal gaz ticaretinde etkin bir ülke konumuna gelerek gaz iletimi ve ticareti merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, kuruluşumuz tarafından sürdürülen proje çalışmalarına ilişkin, gerçeği yansıtmayan haberlerle kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın önceliği, insan ve çevredir. Ülkemizin enerji alanındaki bağımsızlığının temsilcisi olan kuruluşumuz, uluslararası platformlardaki başarılarıyla bölge insanına ve ülkemize hizmet etmek için çalışmalarını yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kuruluş olarak ülkemize hizmet ederken bütün faaliyetlerimizde temel ilkemiz daima çevreye duyarlı ve yüksek farkındalık ile hareket etmektir. Çevre konusundaki hassasiyetimiz ve özverili çalışmalarımızla dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden olan Yeşil Dünya Ödülleri'nde, BOTAŞ 4 ayrı dalda ödüle layık görülmüştür. Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği konularına da son derece hassas davranmaktadır."

Saros FSRU projesinin de çevreye duyarlı bir perspektifle, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla yürütüldüğü bildirilen açıklamada, projenin bölgeye ekonomik, sosyal ve çevresel katkı sağlayacağı ifade edildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Saros Körfezi, Sazlıdere, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı         
14:38
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız         
14:17
Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı         
14:09
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı 'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı         
21:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 15:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BOTAŞ'tan Saros FSRU projesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei