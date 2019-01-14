Botaş'tan Yapılan Açıklamada, "Saat 07.30 Civarında Adapazarı İli Arifiye İlçesi Değirmendere Köyü...
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IHAAW094411-GEN/14-01-2019- BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Saat 07.30 civarında Adapazarı ili Arifiye ilçesi Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet...
IHAAW094411-GEN/14-01-2019
- BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Saat 07.30 civarında Adapazarı
ili Arifiye
ilçesi Değirmendere
köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur" denildi. 14.01.2019 09: 44: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:50 Kaynak: İHA
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