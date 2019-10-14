Son Dakika Haberleri: BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin'le görüştü
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BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin'le görüştü

29 dakika önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitenin teknik ve akademik birikiminin şehrin tüm kurumlarının hizmetinde olduğunu belirterek, işbirliği içerisinde yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

BOTAŞ yöneticileri Rektör Şahin'le görüştü, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitenin teknik ve akademik birikiminin şehrin tüm kurumlarının hizmetinde olduğunu belirterek, işbirliği içerisinde yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Talha Pamukçu ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Serdar Kacır, ASÜ Rektörü Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi hususunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Rektör Şahin, bu projenin ülke açısından önemine dikkat çekerek, pek çok bakımdan işbirliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu kapsamda ASÜ'nün akademik imkanlarının şehrin tüm dinamiklerinin hizmetinde olduğunu söyledi.


BOTAŞ yöneticileri ise, Rektör Şahin'e yeni döneminde başarılar diledi ve Yeraltı Depolama Projesine dair süren çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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