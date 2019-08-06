Botla açıldığı denizde kaybolan genç aranıyor
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan genç için arama çalışması yürütülüyor.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:39 Kaynak: AA
'nın Armutlu
ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan genç için arama çalışması yürütülüyor.
Arkadaşlarıyla kamp yapmak için ilçeye gelen Enes Çelenk (17), dün akşam Keçikaya mevkisinden botla denize açıldı.
Bir süre rüzgarın etkisiyle sürüklenen Çelenk, kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak suya atlamasının ardından kayboldu.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve jandarma ekipleri geldi.
Ekipler, dün akşam başlattıkları ve gece havanın kararması nedeniyle ara verdikleri çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar bu kişiye ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.
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