Botla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor

HER İKİSİ DE SAĞ BULUNDU

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açıldıktan sonra kaybolan Sahil Güvenlik eski çalışanı Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Göçen ve Çağatay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkale'ye getirilmek üzere yola çıkarıldı.