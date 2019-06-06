Botla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor (EK

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HER İKİSİ DE SAĞ BULUNDUÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açıldıktan sonra kaybolan Sahil Güvenlik eski çalışanı Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
HER İKİSİ DE SAĞ BULUNDU
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açıldıktan sonra kaybolan Sahil Güvenlik eski çalışanı Tayfun Göçen ve mesai arkadaşı Necati Çağatay, Gelibolu Yarımadası Büyük Kemikli Burnu mevkisinde bulundu.
Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Göçen ve Çağatay, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkale'ye getirilmek üzere yola çıkarıldı.
DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale -
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