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Botla Sakarya Nehri'ni fotoğraflıyorlar

1 saat önce

Sakarya Nehri'ni fotoğraflamak üzere botla tura çıkan heyet, Sakarya'ya geldi.

Botla Sakarya Nehri'ni fotoğraflıyorlar, System.String[]
Sakarya Nehri'ni fotoğraflamak üzere botla tura çıkan heyet, Sakarya'ya geldi.
"Sakarya cennet olsun" temalı gezide gördüklerinin fotoğraf ve görüntülerini çekip çalışmalarını raporla belgelendirmeyi hedefleyen ekip, uzun bot yolculuğunun ardından geldikleri Sakarya'da Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli tarafından karşılandı.
Ekibe öncülük eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Batı Anadolu'nun en büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin son yıllarda büyük tahribata uğradığını söyledi.
Ülkede onlarca sulak alanın kurutulduğuna dikkati çeken Kahraman, " Türkiye'de su tüketimi her geçen gün geriye gidiyor. Oysa su tüketimi, medeniyet ölçüsüdür. Bir toplumda kişi başına düşen su tüketimi ne kadar fazlaysa, o ülkenin ne kadar kalkınmış ve gelişmiş olduğu söz konusu edilir. Su, hayattır. Peki biz suyu ne yaptık ? Sakarya Nehri, çok güzel bir örnektir." diye konuştu.
Bu nehrin tekrar eski ekosistemlerini yerine getirmesi, eski düzenine kavuşması ve su ekolojisinin düzelmesinin bireysel çabalarla olamayacağını vurgulayan Kahraman, kamuoyunun oluşturacağı baskının burada en önemli çözüm aracı olacağını söyledi.
Yarın tekrar yola çıkacak ekip, 2 günlük yolcuğun ardından Karasu ilçesindeki Sakarya Nehri ağzına varmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Çiçekli, Mehmet Fatih, Sakarya, Güncel
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