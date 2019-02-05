Botla Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Göçmenler Yakalandı
48 dakika önce
Enez ilçesi Sultaniçe açıklarında, botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Enez
ilçesi Sultaniçe açıklarında, botla Yunanistan
'a kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'ndan alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde görevli ekipler, Sultaniçe açıklarında düzensiz göçmenlerin kaçış hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Söz
konusu bölgeye hareket eden ekipler, botta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Afganistan
, İran
ve Bangladeş
uyruklu 30 kişiyi yakaladı.
Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: AA
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