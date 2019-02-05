Son Dakika Haberleri: Botla Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Göçmenler Yakalandı

Botla Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Göçmenler Yakalandı

48 dakika önce

Enez ilçesi Sultaniçe açıklarında, botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Botla Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Göçmenler Yakalandı, System.String[]
Enez ilçesi Sultaniçe açıklarında, botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde görevli ekipler, Sultaniçe açıklarında düzensiz göçmenlerin kaçış hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bölgeye hareket eden ekipler, botta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 30 kişiyi yakaladı.

Sahil güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:48 Kaynak: AA

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