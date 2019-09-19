Son Dakika Haberleri: Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.


Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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