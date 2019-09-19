Botları batmak üzere olan göçmenler son anda kurtarıldı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot su alıp içindekiler ile batma tehlikesi yaşadı. Denizde mahsur kalan 39 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a yasa dışı yollarla Enez açıklarından geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen taşıyan bot su almaya başladı. Su alan bottaki göçmenler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yanlarına bulunan telefonla arayarak haber verdi.



Gelen haber üzerine göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket eden ekipler botları batmak üzere olan göçmenleri son anda kurtardı.



Karaya çıkarılan 39 göçmenden bazıları hastaneye gönderilirdi. - EDİRNE