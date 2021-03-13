Botları denizde sürüklenen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Botları denizde sürüklenen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
13.03.2021 05:27
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle botları denizde sürüklenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle botları denizde sürüklenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Karaburun ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin botlarının denizde sürüklendiği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlere yardım etmek için harekete geçti. Göçmenlerin bulunduğu noktaya ulaşan ekipleri çalışmalar neticesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 34 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler kıyıya çıkarıldı. 34 göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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