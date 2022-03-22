Botları su alan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Botları su alan göçmenler kurtarıldı

22.03.2022 20:54
Botları su alan göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin botları su almaya başlayınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenlerin botları su almaya başlayınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde bindikleri lastik botun su alması sonrası ölüm tehlikesi yaşayan ve içinde 35 düzensiz göçmen bulunan grup Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu lastik bot içindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunan adalarına gitmek için yola çıkan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl - Mete Sönmez/İHA)

Botları su alan göçmenler kurtarıldı

YORUMLAR
500
Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti Dünya Su Günü'nde 1 litre su için 160 km yol gitti Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan, Dalaman, Muğla, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Botları su alan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:06:40. #1.11#
SON DAKİKA: Botları su alan göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement