Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
12.03.2021 08:50
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen,Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botları su alınca Çıplak Ada'ya çıkan 27 kaçak göçmen,Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, Çıplak Adası önlerine geldiğinde su almaya başladı. Kaçak göçmenler de adaya çıkarak ulaşarak Sahil Güvelik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 27 kaçak göçmen, Ayvalık'a getirildi.
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