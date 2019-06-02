Son Dakika Haberleri: Botları su alınca yardım istediler
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Botları su alınca yardım istediler

1 saat önce

Bugün sabaha karşı Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot, Karaada'nın 7 mil güneydoğusunda arızalanıp su almaya başladı.

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Bugün sabaha karşı Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot, Karaada'nın 7 mil güneydoğusunda arızalanıp su almaya başladı. Bunun üzerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayan göçmenler yardım istedi.

İhbarı alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Botun yerini tespit eden ekipler, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 8 Filistin, 8 Suriye, 4 Somali ve 1 Fas olmak üzere toplam 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Göçmenler ilk ifadelerinde denize çıktıklarında 22 kişi oldukları, kısa bir süre gittikten sonra botu kullanan İran uyruklu bir kişinin denize atlayarak karaya doğru yüzdüğünü söylediler. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, bahse konu şahsı arama çalışmalarına başladı. Bölgede yapılan kontrollerde bulunamayan şahsın yüzerek kıyıya çıkmış olabileceği değerlendirilerek Jandarma ekiplerine bilgi verildi.

Kurtarılan kaçak göçmenler, gerekli işlemler için Turgutreis Limanı'na intikal ettirildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Bodrum, 3. Sayfa
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