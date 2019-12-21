Botları sürüklenen kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekibi kurtard - Son Dakika
Son Dakika Güncel Botları sürüklenen kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekibi kurtard - Son Dakika

Botları sürüklenen kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekibi kurtard

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde botları sürüklenen 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Botları sürüklenen kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekibi kurtard, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde botları sürüklenen 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin içerisinde bulunduğu lastik botun makine dairesinden kaynaklanan arıza nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 21 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Kaçak gömenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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