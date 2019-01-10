Botoks Mideye Girdi Ama Bu Sefer Zayıflatmak İçin!

Diyet yapamıyorsunuz, yemeklerden tatlılardan vazgeçemiyorsunuz ama zayıflamak istiyorsunuz. İşte tam burada etkili bir iştah kesme uygulaması olan mide botoksu devreye giriyor ve zayıflıyorsunuz, her şey bu kadar kolay…

SAYIN DİK, MİDE BOTOKSU NEDİR? KİMLERE UYGULANIR?

Mideye botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botoks enjekte edilmesi esasına dayanan yeni bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir. Bu işlem bir ameliyat değildir.

Yöntemin herkese uygulanabilecek yan etkisiz bir işlem olduğunu aktaran Dr.Nihat Dik, ancak hasta seçimi önemlidir. Fazla kiloları olan ve vücut kitle endeksi 40'ın üstünde olmayan hastalar ideal hasta grubunu oluşturmaktadır dedi.

UYGULAMA SÜRESİ NEDİR? SÜREÇ NASIL DEVAM EDİYOR?

Tamamen endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Kesi, dikiş ve benzeri hiçbir işlem yoktur, çünkü ameliyat değildir. Mide botoksu günümüzde birçok uygulamada olduğu gibi ağrısız, acısız ve konfor düzeyi yüksek bir ortamda uygulanıyor. İşlem ortalama 20 dakika sürer. Hastalar, işlem esnasında anestezi hekimi eşliğinde uyutulur. Hastanede yatmak gerekli değildir. Uygulama sonrası genellikle 1-2 saatlik müşahade yeterlidir, diyen dr.Nihat Dik, konuyla ilgili bilgiler vermeye devam ediyor.

Botoks işleminden sonra ilk 6 aylık sürecin iyi değerlendirilmesi gerekir. Botoksun etki süresi max.6 aydır. Bundan sonraki süreçte botoksun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı hastanın genel durumuna bağlıdır.

Dr.Nihat Dik, bu uygulamayla hastalar ne kadar kilo kaybı yaşar ve en önemlisi kilo verdikten sonra tekrar geri alınır mı?

"Başta Norveç, Kore, ABD olmak üzere ülkemizde de kullanılan Mide Botoksu yöntemi ile 5-6 ayda 4-20 kilo vermek gerçekten mümkün ancak çok önemli bazı kriterler var uyulması gereken. Bu kriterleri hastalar açısından değerlendirmek gerektiğinde; mide botoksu işlemi sonrası diyetisyen eşliğinde tam bir uyumla beslenmesine dikkat eden kişi işlem öncesi kilosu göz önünde bulundurularak 10-20 kilo kadar verebiliyor. Bazı hastalar diyete kısmen uyum sağlayabiliyor o zaman da kilo vermek mümkün oluyor ancak bu hedeflenenin altında bir kilo kaybı oluyor.

Bu uygulamanın etkisi 6 ay sürüyor, bu sürede zaten kişi midesi küçüldüğü için beslenme düzenini değiştirmiş oluyor. Mide botoksunun etkisi geçse bile kilo vermeye devam edebiliyor. Eğer istenilen kilo kaybı yaşanmamışsa hastanın durumuna bağlı olarak bu uygulama tekrar edilebiliyor.

MİDE BOTOKSUNUN YAN ETKİLERİ YA DA KOMPLİKASYONLARI VAR MI?

Hiçbir yan etkisi ve riski olmayan oldukça güvenli bir uygulamadır. Nadiren bulantı ve kusma görülebilir. Bu durumda sadece 1 gün içinde geçebilir. Kişi anestezinin etkisi geçinceye kadar ki bu da 1-2 'i saati kapsar günlük hayatına dönebilir, işine gidebilir.

Uygulama sonrası ilk gün kişi sıvı ağırlıklı beslenmelidir. Diyetisyen eşliğinde hazırlanan beslenme planı sonrasında hiçbir sıkıntı yaşanmaz diyen Dr. Nihat Dik,

Diyet spor yapamayan, günlük hayatında yeme bozukluğu yaşayan herkesin bu uygulamadan faydalanabileceğini vurgulayarak sözlerine son veriyor.