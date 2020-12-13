Botoks mu, dolgu mu? Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı - Son Dakika

Botoks mu, dolgu mu? Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

13.12.2020 07:37
Botoks mu, dolgu mu? Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı, System.String[]

BOTOKS YILAN ZEHRİ MİDİR?

BOTOKS YILAN ZEHRİ MİDİR?

Botoks ile ilgili bir yazıda bu soruyu cevaplamadan olmazdı. Çünkü bu soru yıllardır hala gündemde. Botoks yılan zehri değildir. Botoks bir ilaçtır. Biz doktorlar bu ilacı şaşılık tedavisinden migren tedavisine, yüzdeki akne ve yağlanmadan kırışıklıkların giderilmesine hatta terlemelerin önlenmesine kadar pek çok hastalıkta ve durumda tercih etmekteyiz.

BOTOKS ŞİŞİRİR Mİ?

Botoks şişirmez, botoks yüzdeki aşırı çalışan mimik kaslarını zayıflatır. Böylelikle aşırı kasılma sonrası oluşan kırışıklık ve çzigilenmeler azalır. Botoks kas gevşetici gibi görev yapan bir ilaçtır. Uygulanacak kasa çok düşük miktarlarda enjekte edilir. Sonrasında kas tarafından tamamen emilen ilaç ortamda kalmaz ve şişirme doldurma gibi etkilere yol açamaz. Etkisi 6 ayda tamamen kaybolur, kalıcı değildir. "Sürekli yaptırmazsam daha kötü olur muyum?" sorusunun cevabı ise kocaman bir "hayır"dır. Çünkü botoks kaslara antrenman yaptırıp kırışıklığı durduran bir tedavidir. Yapılmadığında kırışmaya 6 ay geriden kaldığınız yerden devam edersiniz. Yaptırdığınız yanınıza kar kalır.

BOTOKS KIRIŞIKLIĞI ÖNLERKEN DOLGU OLUŞMUŞ KIRIŞIKLIĞI TEDAVİ EDER

Biz kırışıklıkları dinamik ve statik olarak sınıflandırıyoruz. Mimik yaparken yani hareket halinde oluşan kırışıklıklar dinamik grubuna girer. Mimik yapmadan, hareketsizken bile görülen çizgiler ise statik kırışıklıklardır. En sık da kaş ortası ve dudak kenarlarındaki gülme çizgilerinde karşımıza çıkar bu çizgiler. Statik kırışıklıklarda botoks işe yaramaz, bu durumlarda dolgu kullanırız. Dolgu daha çok oluk şeklindeki çizgilerde kullanılmaktadır. Kaş çizgileri, gülme çizgileri, dudak üstü çizgileri, boyun çizgileri gibi... Bu bölgelerde azalan hyalüronik asidin yerine konulmasıyla çizgi ve oluklanma giderilir. Botoks ise mimik halinde ortaya çıkan, kaş çatarken oluşan kaş ortası çizgilerinin derinleşmesini, gülümserken ortaya çıkan kaz ayağı çizgilerinin giderilmesini sağlamaktadır.

DUDAKLARA YAPILAN BOTOKS MU DOLGU MU?

Dudaklara botoks yapılmaz. Dudaklara yapılan işlem dolgudur. Dudak hacmini arttırmak dudak şekillendirmek amacıyla hyalüronik asit içeren dolgular kullanılır. Dudakları daha dolgun ve şiş gösteren uygulama botoks değil dolgu uygulamalarıdır.

DOLGU NE İŞE YARAR

Dolgu genellikle ciltte oluşan çizgi yani kırışıklık ve olukları doldurmak, dudak şekillendirmek ve dudağa hacim vermek için kullanılır. Yaşla birlikte cilt altı dokumuz gevşemeye başlar. Bazı bölgelerde cilt altı yağ dokusu azalırken bazı bölgelerde ise artar. Ciltteki hyalüronik asit ve kolajenin azalması cildin kurumasına, gevşemesine ve çizgilerin artmasına neden olur. İşte dolgular aslında sadece çizgileri ve kırışıklıkları doldurmakla kalmaz, ciltteki sarkmayı ve gevşemeyi de azaltır. Aynı zamanda cilde nem verir. Cilt altı dokuda zamanla ve yaşla azalan ve bozulan kolajen yapısını uyarır ve yeniden yapılandırır. Doğru ellerde deneyimli uzman doktorlar tarafından yapılan doğru uygulamalar sonucunda cilt kaybettiklerini geri kazanacak ve şişmeden gençleşecektir. DOĞAL GÜZELLİĞİN ŞİFRESİ

Doğal güzelliğin şifresi her zaman söylediğim gibi başkalaşmadan olanı geri getirmeye yani eksileni yerine koymaya veya mevcut olanı iyileştirmeye yönelik yapılan doğru uygulamalardır. Kırışmadan önlemlerinizi almak istiyorsanız bunu botoks ile sağlayabilirsiniz. Yani botoks aslında ileri yaşlarda değil daha genç yaşlarda başlanması gereken bir uygulamadır. İleri yaşlarda kasları zaten zayıflamış kişilere yapılan aşırı botoks uygulamaları kaş ve göz kapağı düşmelerine neden olacaktır. İleri yaşlarda çoğu zaman botoks yerine dolgu uygulamalarıyla eksilen hyalüronik asit ve yağ dokusunu desteklediğimizde sonuçlar daha doğal olacaktır. Aynı şekilde genç yaşlarda zaten hacimli bir yüzü şişirmek yerine botoksla çizgilerin önlenmesi yine doğal güzelliğin korunmasında önemlidir.

Yani doğru zamanda doğru yerlere yapılan dolgu ve botoks uygulamalarının etkileri tamamen farklı ama birbirini destekleyen ve tamamlayan uygulamalardır.

Botoks mu, dolgu mu? Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

Botoks, Yılan, İlaç, Kaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Botoks mu, dolgu mu? Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı - Son Dakika Magazin


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