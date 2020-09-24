BOTOKS SONRASI FENALAŞAN KADIN EVİNE BÖYLE GETİRİLDİ - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde botoks işlemi sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilen Kübra Boyraz'ın güzellik merkezi çalışanları tarafından evine getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

GENÇ KADININ EVE GETİRİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAKübra Boyraz'ın gevine getirildiği anlar yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; binanın önüne gelen bir kişi, bir süre çevreyi gözetledikten sonra içinde Kübra Boyraz'ın bulunduğu otomobili çağırıyor. Gelen araçtan içinden 3 güzellik merkezi çalışanın yardımı ile Boyraz iniyor. Boyraz ve güzellik merkezi çalışanı Kadriye A. ile evine gidiyor. İkinci güvenlik kamerası görüntülerinde ise Kübra Boyraz evinden içeri girerken Kadriye A.'nın baba Ekrem Solmazgül ile konuştuğu görülüyor.

- İstanbul