Son dakika haberi! Botoks sonrası ölüm davasında tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde Kübra Boyraz Solmazgül'ün, bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada tutuklu sanık tahliye edildi.

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Doğruya, SEGBİS katıldı. Tutuksuz sanık pratisyen hekim Öner Özsoyeri duruşmadaki savunmasında, "Olayı benim yapmadığım bellidir. Maktulün ailesinin beyanları kapsamında olay çok farklı noktalara gitmektedir. Ben Erdal Doğruya'nın elinde enjektör gördüm ancak, dolgu malzemesi verdiğini görmedim" dedi.