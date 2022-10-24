Botoks sonrası ölüm davasının sanığı, kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Botoks sonrası ölüm davasının sanığı, kalp krizinden öldü

24.10.2022 14:09
Botoks sonrası ölüm davasının sanığı, kalp krizinden öldü

İSTANBUL Beylikdüzü'nde,kalça kemiği estetiği yaptıkları Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal Doğruya, dün evinde kalp krizinden öldü.

İSTANBUL Beylikdüzü'nde,kalça kemiği estetiği yaptıkları Kübra Boyraz Solmazgül'ün (38) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal Doğruya, dün evinde kalp krizinden öldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 21 Eylül 2020 tarihinde, bir çocuk annesi Kübra Boyraz Solmazgül, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürülen Solmazgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Solmazgül'ün epikriz raporunda, 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Doğruya ve doktor Öner Özsoyeri tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Doğruya ve Özsoyeri'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal Doğruya hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istenirken, Öner Özsoyeri hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 12 yıla, Bülent B. ve Ömer E. hakkında da 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.DÜN SABAHA KARŞI ÖLDÜ

Büyükçekmece Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamanın ileriki aşamalarında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kardeşiyle birlikte yaşayan Erdal Doğruya, 1 hafta önce kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Doğruya, 3 gün sonra taburcu edildi. Evinde dün sabah tekrar fenalaşan Doğru'ya, kalp krizinden hayatını kaybetti. Doğruya'nın cenazesi Yeni Günerli Mezarlığı'na toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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