Botoks yaptırırken bilinmesi gerekenler - Son Dakika

Botoks yaptırırken bilinmesi gerekenler

11.04.2021 07:27
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? SADECE DOKTORLAR YAPABİLİRBotoks kas gevşetici bir ilaçtır.

? SADECE DOKTORLAR YAPABİLİR

Botoks kas gevşetici bir ilaçtır. Kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. Uygulamayı sadece dermatolog, plastik cerrah ve medikal estetik sertifikası almış uzman doktorlar yapmaya yetkindir. Asla doktor olmayan bir kişi botoks yapamaz. Böyle bir işlemi yapan doktorun eğitim alması kasların anatomik yapısını iyi bilmesi ve tecrübeli olması şarttır. Kırışıklıklarınızdan kurtulurken sağlığınızın da ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Bu tedavi sonrası çıkabilecek bir yan etki karşısında doktorun yeterli bir tıbbi bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.

? MERDİVEN ALTI MERKEZLERDEN UZAK DURUN

Enjeksiyon işlemleri mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılmalıdır. En basit bir enjeksiyon sonrası bile kişide bazı yan etkiler ortaya çıkabilir, alerjik reaksiyonlar görülebilir. Böyle durumlarda erken müdahale çok önemlidir. Yetkin bir doktorun bulunmadığı güzellik merkezlerinde botoks yapılması hem sağlık açısından riskli hem de yasal değildir.

? KULLANILAN İLACIN ORJİNAL OLMASI GEREKİR

Botoks bir ilaçtır. Özel bir bakteriden üretilmiş doğal, saflaştırılmış protein esaslı bir ilaçtır. Kaş arası kırışıklıkların tedavisinde ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı saflaştırılmış nörotoksin kompleksidir.

Botoksun kullanımı, AB ülkelerindeki yetkili kurumların yanı sıra ABD'de FDA tarafından da onaylanmıştır. Ülkemizde onaylı sadece 2 adet botoks ilacı vardır. Uygulanan ilacın bu ikisinden birisi olmasına özen gösterilmeli onaylı ve ruhsatlı olmayan kaçak ilaçlardan uzak durulmalıdır.

? BOTOKS SULANDIRILIR

Botoks sulandırılarak kullanılır. Botoks toz halinde bir ilaçtır ve kullanmadan hemen önce sulandırılmalıdır.

Sulandırma miktarı uygulanan bölge ve amaca göre değişiklikler gösterebilir. İlaç sulandırıldıktan sonra 3 gün içinde tüketilmelidir.

? BOTOKSUN KALICI YAN ETKİSİ GÖRÜLMEMİŞTİR

Botoks terapisinin kırışıklılar için bilinen kalıcı bir yan etkisi yoktur. Ancak geçici olduğu bilinen bazı yan etkileri mevcuttur. Botoks uygulaması sonrası geçici bir şişlik, morarma meydana gelebilir. Bu etki genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Botoks uygulama sonrası bazı hastalarda hafif bir baş ağrısı meydana gelebilir. Bazen uygulamanın ilk haftasında hafif asimetriler gözlenebilir. Bu durum gerektiğinde yapılacak tekrarlanan enjeksiyonla düzeltilir. Kaş ve göz kapağı düşmesi (pitoz) botoks terapisi alan hastaların yüzde 1-2'sinde görülür. 2-6 hafta sürecek şekilde geçicidir ve genellikle hafiftir. Özel göz damlaları ile tedavi edilebilir.

? ETKİSİ 1 HAFTADA BAŞLAR 4 AY DEVAM EDER

İşlemin ardından gündelik hayatınıza rahatlık ile devam edebilirsiniz. Ancak uzun süre eğilmeniz gereken hareketlerden uzak durmalısınız. Botoks enjeksiyonun etkisi 3-4 gün içinde ortaya çıkar, yüzün tam olarak istenilen hale gelmesi için ise iki haftalık süreye ihtiyaç var. 3–4 ay boyunca ilacın etkisi devam eder ve yüz estetik görünümünü korur. Bu sürenin ardından etkisi azalmaya başlar. Ciltteki kırışıklıklar tekrar ortaya çıkmaya başlayınca enjeksiyon uygulamasının vakti gelmiş demektir.

? BOTOKS DİNAMİK KIRIŞIKLIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR

Sürekli çalışan kas deride çizgilenme ve oluklanmaya neden olur. Botoks bu oluklanma yerleşmeden çizgi oturmadan yapılmalıdır. Yani dinamik çizgiler söz konusu ise botoks etkili olacaktır. Ancak çizgi derinleşmişse bu statik kırışıklık olarak adlandırılır. İşte bu durumlarda botoks yerine dolgu kullanılır.

Botoks yaptırırken bilinmesi gerekenler

Estetik, Botoks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Botoks yaptırırken bilinmesi gerekenler - Son Dakika Magazin


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