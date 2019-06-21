Son Dakika Haberleri: Botsvana'da 537 akbaba zehirlenerek öldürüldü: 'En büyük kuş katliamlarından biri'
BBC
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Botsvana'da 537 akbaba zehirlenerek öldürüldü: 'En büyük kuş katliamlarından biri'

50 dakika önce

Afrika ülkesinin kuzeydoğusunda, nesilleri yok olma tehlikesi altındaki 537 akbabanın zehirlenerek öldüğü açıklandı.

Botsvana'da 537 akbaba zehirlenerek öldürüldü: 'En büyük kuş katliamlarından biri', System.String[]

Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeydoğusunda, nesilleri yok olma tehlikesi altındaki 537 akbabanın zehirlenerek öldüğü açıklandı.

Hükümet bu hayvanların, öldürülen üç filin üzerine dökülen zehirden telef olduğunu duyurdu. Hayvan koruma örgütleri, bunun kayıtlara geçen "en büyük kuş katliamlarından biri" olduğunu söylüyor.

Hükümetin açıklamasında, Zimbabve sınırındaki Hwange Ulusal Parkı'nın yakınlarında meydana gelen olayda koruma altındaki akbabaların yanı sıra iki kara kartalın da zehirlendiği belirtildi ve sorumluların bulunması için bölge halkından yardım istendi.

Botsvana hükümeti, doğal yaşamı koruma örgütlerinin tepkilerine rağmen Mayıs'ta fillerin avlanma yasağını kaldırmıştı. Hükümet bu kararı fillerin tarlalara zarar vermesinden şikayet eden çiftçilerin başvurusu üzerine aldığını açıklamıştı. Fildişi ticareti yasağı ise devam ediyor.

'Fildişi avcıları izlerinin bulunmaması için akbabaları öldürdü'

Hükümet yetkilileri, üç filin fildişi avcıları tarafından öldürüldüğünün düşünüldüğünü söylüyor. Bu yetkililer, öldürülen fillerin yerinin bulunmaması için akbabaları hedef alınmış olabileceğini belirtiyor.

Park görevlileri, fildişi avcılarını çoğu kez havada kilometrelerce uzaktan görülebilen ve hayvan leşleriyle beslenen akbaba sürülerinin yardımıyla izliyor.

Botsvana, dünyada en büyük fil nüfusunun bulunduğu ülke. Afrika'da genelindeki 415 bin filin 130 bin'i Botsvana'da yaşıyor.

Çevre koruma örgütleri, Cumhurbaşkanı Mokgweetsi Masisi'nin fil avlama yasağını Ekim'de yapılacak seçimlerde çiftçilerin oyunu alabilmek için kaldırdığını öne sürüyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:39 
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