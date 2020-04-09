Botsvana'da tüm bakan ve vekiller karantinaya girecek - Son Dakika

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Botsvana'da tüm bakan ve vekiller karantinaya girecek
6 saat önce
Botsvana'da meclis üyelerine sağlık taraması yapan bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle tüm kabine üyeleri ve milletvekillerinin karantinaya alınmasına karar verildi.
Botsvana'da meclis üyelerine sağlık taraması yapan bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle tüm kabine üyeleri ve milletvekillerinin karantinaya alınmasına karar verildi.
Botsvana hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede 7 vaka daha görüldüğü, hastalığa yakalananlardan birinin de dün mecliste görevli bir sağlık çalışanı olduğu belirtildi.
Söz konusu sağlık çalışanının vekillere sağlık taraması yaptığına işaret edilen açıklamada, tüm bakan ve vekillerin zorunlu karantina altında kalacağı bildirildi.
Şimdiye kadar 13 vakanın görüldüğü ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.
Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, geçen ay Namibya ziyaretinin ardından kendisini önlem olarak karantinaya almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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