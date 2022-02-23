Botsvana'da yeni Kovid-19 karantina süresine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da Kovid-19 karantina sürelerini kısaltan yeni düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen kişilere 5 günlük ev karantinası uygulanacak. Aşıları tamamlanmamış kişiler içinse bu süre 7 günle sınırlandırılacak.

Orta ve ileri derecede Kovid-19 semptomları gösteren kişiler, aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın 10 gün karantinaya tabi tutulacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 21 Şubat itibarıyla 2,4 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 47'sinin aşılamaları tamamlanmış durumda.

Botsvana'da daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilere aşı durumlarına bakılmaksızın en az 10 gün karantina uygulanıyordu.