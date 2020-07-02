Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi - Son Dakika

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Başkanlık ofisindeki bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Başkanlık ofisindeki bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

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Botsvana İletişim Daimi Sekreteri Andrew Sesinyi, yaptığı açıklamada, "Başkanlık ofisinde, dün sayın Başkan'ın yakın çalışma arkadaşlarından birinde Kovid-19'a rastlanması sonucu Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi 14 gün karantinaya girdi." ifadesini kullandı.


Sesinyi, başkanlıktaki tüm çalışanların da karantinaya gireceklerini işaret ederek hastanın temas kurduğu herkesin de takip altına alındığını kaydetti.


Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Botsvana'da şimdiye kadar Kovid-19 227 vakası görülürken, 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi - Son Dakika

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