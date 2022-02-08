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Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı

08.02.2022 13:05
Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı

BEYOĞLU'nun sembol yapılarından 123 yıllık Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı.

BEYOĞLU'nun sembol yapılarından 123 yıllık Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyon başlatılan binada düzenlenin törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İstanbul'un tarihsel anlamda muazzam bir kent olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nin de bu kapsamda önemli bir merkez olduğunun altını çizdi. " Beyoğlu, İstanbul'un özellikle tamamına yaymaya çalıştığımız bu mirasın korunması noktasında attığımız adımların odağında duran bir yer" diyen İmamoğlu, "Burada özellikle Taksim Meydanı'ndan Tünel'e, Galata'ya, Karaköy'e kadar birbirlerini tamamlayacak ve bu bahsettiğim hafızayı da her an size hissettirecek noktalarında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada esas amacımız; şehrin gerçek kimliğini, o varlığını hem bugün yaşayanlarına hissettirmek hem bütün dünyaya sunma çabasıdır" dedi.

"HAYAL ETTİĞİMİZ TASARIM MERKEZİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

İstanbul'un 2017 yılında, "UNESCO Tasarım Şehri" unvanını kazanmış bir şehir olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Ama aynı zamanda, böylesi bir unvanı kazanan bir kentin de bir tasarım merkezi yok. Bu gerçekten çok da yakışır bir durum değil. Bu anlamda Casa Botter ile bu hayal ettiğimiz tasarım merkezini İstanbul'a kazandırmış olacağız. Tabii tasarım gerçeğini ve bu kentte bulunan yetenekli insanların tasarım gücünü hissettirmeye, göstermeye dönük alanları onlara sunmanın da büyük bir kazanım olacağının farkındayız. Bunu şehrin tarihinde, moda ve mimarinin çekim noktası olan İstiklal'de, Botter Apartmanı'nda yapmış olmak da bizim için en önemli" diye konuştu.  Ekrem İmamoğlu, Botter Apartmanı'ndan ayrı olarak Zeytinburnu Çırpıcı'daki, eskiden tekstil sektörüne hizmet etmiş bir alanı da "Tasarım Merkezi" olarak yakın zamanda restore edecekleri bilgisini paylaştı. İmamoğlu, "Casa Botter, her şeyden önce tasarımcıların, kültür sanat aktörlerinin, Beyoğlu'nda bir süredir geri plana atılmış kişi ve kurumların bir araya geldiği bir çatı işlevi görecek" dedi.

BOTTER APARTMANI TARİHÇESİ Birinci derece kültür varlığı statüsündeki apartman, 1900-1901 yılında, II. Abdülhamid tarafından sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollandalı Maison Jean Botter için yaptırıldı. Botter Apartmanı dönemin en ünlü mimarlarından olan Raimondo D'Aronco tarafından inşa edildi. Bodrum, Zemin ve Asma Katı olan yapının, bunlar haricinde 5 katı daha bulunuyor. Ek yapı ve müştemilatla birlikte toplam 3.137 metrekare alana sahip. Botter Apartmanı, Botter Ailesi'nin Paris'e göç etmesinden sonra birçok kez el değiştirdi. Botter Apartmanı, Art Nouveau isimli sanat akımının İstanbul'daki ilk örneği olduğu da biliniyor.


- İstanbul
Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı
Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı
Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı
Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı
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İstiklal Caddesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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