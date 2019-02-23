Botu Kurtarmak İsterken Boğuldu
1 saat önce
Kayseri'de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı'nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti.
Kayseri
'de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı'nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesinde bulunan Yamula Barajı'na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran Ahmet Yasin
Y. (20) yanlarındaki getirdikleri bot suya kapılarak uzaklaştı. Botu kurtarmak için suya giren Ahmet Yasin Y., bir süre sonra gözden uzaklaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AKUT, AFAD
ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda genci aramak için botla baraja girdi. Ahmet Yasin Y.'nin cenazesi, kısa bir süre sonra bulunarak barajdan çıkarıldı. Bu sırada Ahmet Yasin Y.'nin arkadaşları da gözyaşı döktü. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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