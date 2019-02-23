Son Dakika Haberleri: Botu Kurtarmak İsterken Boğuldu

Botu Kurtarmak İsterken Boğuldu

1 saat önce

Kayseri'de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı'nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti.

Botu Kurtarmak İsterken Boğuldu, System.String[]
Kayseri'de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı'nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran Ahmet Yasin Y. (20) yanlarındaki getirdikleri bot suya kapılarak uzaklaştı. Botu kurtarmak için suya giren Ahmet Yasin Y., bir süre sonra gözden uzaklaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda genci aramak için botla baraja girdi. Ahmet Yasin Y.'nin cenazesi, kısa bir süre sonra bulunarak barajdan çıkarıldı. Bu sırada Ahmet Yasin Y.'nin arkadaşları da gözyaşı döktü. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Ahmet Yasin, 3. Sayfa
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