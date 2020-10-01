Boudja Gastro, lezzet tutkunlarının adresi oldu - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesindeki tarihi Davut Fargoh Köşkü'nde hizmete açılan Boudja Gastro, kısa sürede gastronomi dünyasına damgasını vurdu. Restoran, Türk ve dünya mutfaklarının seçkin örneklerinin yanı sıra vejetaryen misafirleri için de birbirinden lezzetli menü seçenekleri sunuyor.

Buca Belediyesi iştiraki Bucamar tarafından işletilen Boudja Gastro, mart ayında kapılarını misafirlerine açtı. Yaz aylarında bahçe bölümüyle kentin gözde mekanları arasına giren restoran, fotoğraf çekimleri, özel programlar ve nikah organizasyonlarının da adresi oldu.

'Turuncu Çember'in içinde

Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kaldıktan sonra gerekli tüm önlemler alınarak yeniden hizmet vermeye başlayan Boudja Gastro, İzmir Turizm Hijyen Kurulunun İzmir'deki işletmelerin pandemi sonrası normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve İzmir'in güvenli biçimde bu süreci atlatmasını sağlamak amacıyla oluşturduğu Turuncu Çember sertifikasını almaya hak kazanan işletmelerden oldu. Karekod sistemli menüden sosyal mesafeli oturma düzenine, mutfak hijyeninden dezenfekte çalışmalarına kadar toplam 52 kriterde denetlenen işletme, pandemi süreci kurallarına uygun olarak çalışmaya başladı. Buca'nın tarihi ve otantik dokusunda, deneyimli aşçılarıyla hizmet veren Boudja Gastro, Türk ve dünya mutfaklarının seçkin örneklerinin yanı sıra vejetaryen misafirlerini de unutmayarak özel menüler hazırladı.

Kılıç: "Boudja Gastro'nun kalitesi kısa sürede duyuldu"

İzmir'in tarihinde Buca'nın çok özel ve önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu tarihi mirası sahiplenip gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz. Tarihi yapıları günümüz koşullarında iyileştirip yaşamsal mekanlar haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle eskiden belediye hizmet binası olan ve şimdi Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veren bu yapının müştemilat bölümünü yenileyerek kaliteli bir restoran haline getirdik. Amacımız, Buca'nın tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir mimarinin içinde, özellikle kaliteli ve leziz tatların peşine düşen lezzet tutkunlarını ağırlamaktı. Kadromuz da menülerimiz de buna göre hazırlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören Boudja Gastro, gastronomi dünyasında adından söz ettiren bir mekan haline geldi. Türkiye'nin farklı köşelerinden misafirlerimiz geliyor, Boudja Gastro'da yedikleri yemeklerin lezzetinden gittikleri yerlerde övgüyle söz ediyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor" dedi. - İZMİR