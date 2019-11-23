Son Dakika Haberleri: Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında
Son Dakika Dünya Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında - Son Dakika Dünya

Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında

6 saat önce

Papua Yeni Gine’ye bağlı Bougainville sakinleri "tam bağımsızlık" için sandık başına gidiyor. 1998’de ateşkes öncesine kadar, adadaki ayrımcılar ile merkezi yönetimi arasında yıllardır devam eden silahlı çatışmada 20 bin kişi ölmüştü

Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında, System.String[]

Pasifik Okyanusu'ndaki Papua Yeni Gine'ye bağlı Bougainville sakinleri "tam bağımsızlık" için sandık başına gidiyor. 1998'de ateşkes öncesine kadar, adadaki ayrılıkçılar ile merkezi yönetimi arasında devam eden silahlı çatışmalarda 20 bin kişi ölmüştü.


Bougainville Adası'ndaki 207 bin seçmen tam bağımsızlık veya özerklik için bugün oy vermeye başladı. İki hafta sürecek olan referandumun sonuçları ise aralık ayının ortasına kadar açıklanmayacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Papua Yeni Gine, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray ile John Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]