Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında - Son Dakika

Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında

06.04.2021 16:30
Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında, System.String[]

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fatih Karagümrük müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fatih Karagümrük müsabakasına yedek kulübesinde başladı. Boupendza, geçtiğimiz hafta Galatasaray maçının kadrosunda yer almamıştı.

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Hatayspor'un başarılı santrforu Boupendza, yedekler arasında bulunuyor. Gabon Milli Takımı'nda yapılan korona virüs testi pozitif çıkan, Türkiye'ye geldikten sonra bir test daha yapılan ve sonucu negatif olarak belirtilen 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan tarafından 3 Nisan Cumartesi günü Hatay temsilcisinin sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.

Boupendza, 18 golle ligin gol kralı unvanını elinde bulunduruyor.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Hatayspor, AaRon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında - Son Dakika Spor


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