Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi - Son Dakika

Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi

05.05.2021 15:12

Bu sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da attığı gollerle adından sık sık söz ettiren Aaron Boupendza'dan şaşırtan bir Galatasaray açıklaması geldi. Ligin dev kulüplerinin peşinde olduğu konuşulan 24 yaşındaki futbolcu, Fransız basınına konuştu. Boupendza, eski Galatasaraylı futbolcu Lemina ile arasında geçen diyaloğu paylaşırken, "Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi" şeklinde konuştu.

Süper Ligi attığı gollerle kasıp kavuran Hataysporlu Aaron Boupendza transferin gözde ismi konumunda bulunuyor. Yıldız golcü, Fransız basınına verdiği röportajda vatandaşı olan eski Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

"SENİN İÇİN DAHA İYİ BİR KULÜP OLAMAZ"

2019/20 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina ile görüştüğünü söyleyen Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan Mario Lemina ile sürekli konuşuyorum. Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi." ifadelerini kullandı. Süper Lig'de 21 gol atan 24 yaşındaki yıldız forvet, "Şu an tek odak noktam gol krallığı. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmak için her şeyi yapacağım." dedi.

Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi

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Son Dakika Spor Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi - Son Dakika Spor


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