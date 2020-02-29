Bournemouth 2-2 Chelsea - Son Dakika
Son Dakika Spor Bournemouth 2-2 Chelsea - Son Dakika Spor

Bournemouth 2-2 Chelsea

6 saat önce

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota almayı amaçlayan Chelsea, Vitality Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth'un konuğu oldu.

Bournemouth 2-2 Chelsea, System.String[]

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota almayı amaçlayan Chelsea, Vitality Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth'un konuğu oldu.


Mücadeleye hızlı başlayan Chelsea, 33. dakikada Marcos Alonso'nun gülüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.


İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Bournemouth, 54. dakikada Jefferson Lerma, 57. dakikada Joshua King'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti.


Chelsea'de Alonso, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.


Bu sonucun ardından Chelsea 45, Bournemouth ise 27 puana yükseldi.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Bournemouth, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:33 
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