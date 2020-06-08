Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı - Son Dakika

Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı.

Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı, System.String[]

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.



23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran'da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.


Bournemouth, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:09 

Son Dakika Spor Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi         
19:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok         
19:39
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor         
19:22
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti         
19:19
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı         
18:55
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu         
18:36
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı         
18:35
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı         
18:13
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu         
18:10
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı         
18:09
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu         
18:06
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 22:27:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]